В 12 офисах МФЦ Башкирии открылись пункты отбора на военную службу по контракту

Напомним, что получить информацию о том, как стать добровольцем или о требованиях к поступлению на военную службу по контракту, порядке поступления и необходимых документах, сроках заключения контракта, выплатах, льготах, которые положены участникам СВО, можно в любом ближайшем офисе МФЦ. Также специалисты МФЦ помогают подать заявку на службу по контракту через личный кабинет на портале Госуслуг в секторах пользовательского сопровождения.