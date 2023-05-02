В 12 офисах МФЦ Башкирии открылись пункты отбора на военную службу по контракту

В Башкирии открылись еще 12 пунктов отбора на контрактную службу. Они находятся в 12 офисах МФЦ.
В пунктах желающих вступить на военную службу консультируют медработники и специалисты, которые отвечают на самые часто задаваемые вопросы.
Пункты отбора на военную службу по контракту с сегодняшнего дня действуют в следующих МФЦ по режиму работы офиса:
- г. Уфа, ул. Новомостовая, 8;
- г. Дюртюли, ул. Матросова, 1;
- г. Сибай, Ул. Горького, 74к;
- рп. Чишмы, ул. Строительная, д. 5;
- г. Межгорье, ул. 40 лет Победы, д. 56;
- г. Октябрьский, ул. Кортунова, 15;
- г. Белорецк, ул. 5 Июля, 3;
- г. Бирск, ул. Корочкина, 4;
- г. Кумертау, ул. Гафури, 35;
- г. Салават, ул. Ленина, 11;
- г. Баймак, пр. С. Юлаева, 25;
- г. Ишимбай, ул. Гагарина, 1.
Напомним, что получить информацию о том, как стать добровольцем или о требованиях к поступлению на военную службу по контракту, порядке поступления и необходимых документах, сроках заключения контракта, выплатах, льготах, которые положены участникам СВО, можно в любом ближайшем офисе МФЦ. Также специалисты МФЦ помогают подать заявку на службу по контракту через личный кабинет на портале Госуслуг в секторах пользовательского сопровождения.
Желающие поступить на военную службу по контракту, также могут получить консультацию по телефону единого номера справочно-информационной службы по вопросам поступления на военную службу по контракту — 117, либо по телефону Ситуационного центра республики: 8 (347) 218-19-19 и 122 кнопка 1 (с мобильного телефона).