Жителям Башкирии рассказали о графике доставки пенсий в мае

Стало известно, когда пенсионерам Башкирии ждать выплат в мае. Как сообщил региональный СФР, пособия и пенсии начнут поступать получателям уже с 3 мая.

Фото №1 - Жителям Башкирии рассказали о графике доставки пенсий в мае

Отмечается, что положенные выплаты к 9 мая придут 6-го числа, а пенсия придет в те даты, которые были указаны в квитанциях к поручению апрельской пенсии, уточнили в СФР.

В банки перечисление средств будет осуществляться в сроки, установленные договором, начиная с 12 мая 2023 года.

Остается только добавить, что отделение Социального фонда России по Башкирии выплачивает пенсии 1,151 млн пенсионерам, 287 тысячам федеральных льготникам и 139 тысячам получателям федеральной социальной доплаты.

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