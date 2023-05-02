Жителям Башкирии рассказали о графике доставки пенсий в мае

Стало известно, когда пенсионерам Башкирии ждать выплат в мае. Как сообщил региональный СФР, пособия и пенсии начнут поступать получателям уже с 3 мая.

Отмечается, что положенные выплаты к 9 мая придут 6-го числа, а пенсия придет в те даты, которые были указаны в квитанциях к поручению апрельской пенсии, уточнили в СФР.