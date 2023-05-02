В Башкирии все будние дни пройдут рейды ГИБДД

Сегодня, 2 мая, в регионе началась спецоперация ГИБДД. Об этом сообщил в своем телеграм-канале руководитель Госавтоинспекции республики Владимир Севастьянов.
Профилактические рейды "Встречная полоса" будут продолжаться до 6 мая. Целью проводимых мероприятий является сокращение и профилактика количества дорожно-транспортных происшествий, связанных с выездом на встречную полосу.
По информации главы ведомства, в 2023 году произошло 45 аварий из-за выезда на встречную полосу, в результате которых погибли 18 человек. Около 80 человек получили травмы различной степени тяжести.