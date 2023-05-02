Рейды и штрафы: как в Башкирии борются с нарушителями противопожарного режима

Лето еще не началось, но из-за аномально жаркой и сухой погоды в двух районах республики объявлен пятый, самый высокий класс пожароопасности. Речь идет о Стерлитамакском и Мелеузовском районах. За первомайские выходные в регионе произошло более 200 пожаров. В большей степени горели сухая трава и мусор. В Башкортостане сейчас действует особый противопожарный режим. Запрещено разводить костры, сжигать мусор, проводить огневые работы. В ходе рейдов инспекторы составили больше сотни протоколов.

Краснокамский район. Сухая трава загорелась в двух километрах от села Ивановка. Когда приехали пожарные, площадь возгорания достигала 10 гектаров. Для тушения задействовали тракторы и бульдозер, пожарные стволы, провели опашку. Ситуацию осложнили сильные порывы ветра. Всего за выходные произошло 205 пожаров. Больше всего в Абзелиловском, Краснокамском, Стерлитамакском, Янаульском районах и в Уфе.

А это результаты противопожарного рейда в садовом товариществе. Нарушены элементарные правила безопасности – хозяева сжигают мусор практически рядом с домом соседей. О положенных пяти метрах нет и речи.

Нарушения есть практически в каждом дворе. Например, песчано-гранитные смеси у горожан хранятся более семи дней, а это уже превышает норму. У некоторых территория и вовсе не ограждена. Еще одна причина – мусор. В некоторых товариществах нет договоренностей по уборке отходов. Контейнеры перегружены, на участках сор.

Одна из жительниц СНТ и не подозревала о том, что сжигать мусор на собственной территории теперь нельзя. Но незнание закона не освобождает от ответственности. Как отметили в МЧС, при обнаружении фактов нарушений пожарной безопасности будут приняты меры административного воздействия. За это предусмотрен штраф в размере от 500 до двух тысяч рублей.