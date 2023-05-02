Ветеран Великой Отечественной войны из Уфы отмечает 100-летний юбилей

Жизнь длиною в век. Один из старейших жителей башкирской столицы, почетный гражданин Уфы и ветеран Великой Отечественной войны Кашшаф Аглетдинович Самигуллин отмечает сегодня свой 100-летний юбилей. В честь именинника организовали парад. «Фронтовая бригада» поздравила ветерана во дворе его дома.

Он отдает честь с бодрой выправкой, как обычно, стоя. День рождения, пусть и сотый по счету, не повод дать слабину. Тем более когда организован такой праздник и пришли самые дорогие гости, ради которых воевали.

Кашшафу Самигуллину пришлось рано взрослеть. И не только из-за войны. Он рано потерял родителей, его воспитывал дядя. А в 41-м рвался на фронт, пришлось уговорить в загсе приписать еще один год 17-летнему добровольцу. Воевал подо Ржевом. Был пулеметчиком. Во время выполнения одного из боевых заданий был тяжело ранен и отправлен домой. Но на этом не остановился. Поступил в школу милиции. Начал службу младшим лейтенантом, а завершил в звании полковника КГБ Башкирской АССР.

Кашшаф Аглетдинович и сейчас ведет активный образ жизни. Иначе не умеет. Принимает участие в ветеранском движении республики, занимается благотворительностью, обязательно общается со школьниками. Очень верит в будущее поколение.