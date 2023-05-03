В Уфимском районе сняли карантин по бешенству с двух СНТ

Собственникам домохозяйств было запрещено лечить больных восприимчивых животных, пускать посторонних, кроме специалистов госветслужбы и людей, проживающих или временно пребывающих на данной территории. Не разрешались также ввоз и вывоз животных, за исключением вакцинированных, снятие шкур с трупов восприимчивых животных. В населенных пунктах нельзя было проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с передвижением животных.