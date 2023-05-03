В Башкирии пожарные проводят профилактические рейды в СНТ

В Башкирии порядка 20 процентов дачных участков – бесхозные, а запущенные загородные хозяйства особо опасны в жаркую погоду. Там много накопившегося мусора, сухостоя и сухой травы. Только за последние сутки произошло два пожара. Потому пожарные инспекторы напоминают дачникам о необходимости соблюдения мер и требований безопасности. На этот раз огнеборцы посетили СНТ ТЭЦ-4.

Галина Клюгина заехала на новый участок недавно. Здесь она планирует жить круглый год. Женщина тщательно убирается на участке. Считает, что жизнь в садовом доме требует повышенного внимания к вопросам пожарной безопасности. После первомайских праздников планирует вывезти весь складируемый мусор.

Валентина Евмененко все лето живет с семьей в садовом домике. Её волнует заброшенные участки. А их в СНТ ТЭЦ-4 достаточно.

На противопожарных рейдах инспекторы особенно тщательно смотрят "одичалые" участки. Ведь здесь любая случайная искра может привести к пожару. Огнеборцы выявляют ряд садов, где есть места складирования горючих материалов, сухостоя и сухой травянистой растительности.