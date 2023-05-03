99-летний ветеран из Башкирии поделился воспоминаниями о Великой Отечественной войне

В Великой Отечественной войне приняли участие более семи тысяч жителей Гафурийского района. Один из бойцов – Габдрахим Садыков – в 1942 году встал на защиту Отечества и пополнил ряды Красной армии. После возвращения работал плотником, построил дом, обзавелся семьей.
Габдрахим Садыков с радостью встречает своих гостей. Звон медалей будто звучит победным эхом 45-го. Ветеран в свои 99 лет хорошо помнит годы войны. В августе 1042 года Габдрахим Саттарович добровольцем ушел на фронт, был в передовых при борьбе с врагами.
На линии стрелял из боевой «Катюши». Дальность – до восьми километров, снаряды весили 120 килограммов. Все 16 можно было выпустить за 7-10 секунд.
Только в 1947 году боец вернулся в родную деревню Ново-Заитово и начал работать плотником, потом переехал в село Красноусольский. По сей день здания, построенные золотыми руками Габдрахима Саттаровича, сохранились. Очередной День Победы ветеран встретит вместе с детьми, внуками, правнуками.
В День Победы перед домом Габдрахима Садыкова пройдет патриотический концерт. Для ветерана это событие – священный праздник.
Габдрахим Саттарович считает себя счастливым человеком. Главное богатство – большая семья, в кругу которой отмечает все праздники. Планирует вместе с родными отметить и столетний юбилей.