99-летний ветеран из Башкирии поделился воспоминаниями о Великой Отечественной войне

В Великой Отечественной войне приняли участие более семи тысяч жителей Гафурийского района. Один из бойцов – Габдрахим Садыков – в 1942 году встал на защиту Отечества и пополнил ряды Красной армии. После возвращения работал плотником, построил дом, обзавелся семьей.

Габдрахим Садыков с радостью встречает своих гостей. Звон медалей будто звучит победным эхом 45-го. Ветеран в свои 99 лет хорошо помнит годы войны. В августе 1042 года Габдрахим Саттарович добровольцем ушел на фронт, был в передовых при борьбе с врагами.

На линии стрелял из боевой «Катюши». Дальность – до восьми километров, снаряды весили 120 килограммов. Все 16 можно было выпустить за 7-10 секунд.

Только в 1947 году боец вернулся в родную деревню Ново-Заитово и начал работать плотником, потом переехал в село Красноусольский. По сей день здания, построенные золотыми руками Габдрахима Саттаровича, сохранились. Очередной День Победы ветеран встретит вместе с детьми, внуками, правнуками.

В День Победы перед домом Габдрахима Садыкова пройдет патриотический концерт. Для ветерана это событие – священный праздник.