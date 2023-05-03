В Башкирии провели кондитерский мастер-класс для детей участников СВО

В Дуванском районе для детей участников специальной военной операции провели бесплатный мастер-класс по изготовлению трайфлов. Ребята учились делать десерты в стаканчиках. Примечательно, что ранее организаторы мероприятия проводили подобные мастер-классы на платной основе. Благодаря собранным средствам формировали гуманитарную помощь для бойцов на СВО.

Знакомство ребят проходит через игру. Так легче делать первые шаги дружбы. Но особо сближает общее дело. Всем им предстоит научиться делать десерты в стаканчике под названием трайфлы. А вначале тренировка на простом кексе. Главное – освоить работу с кондитерским мешком, чтобы украшать пирожные кремом.

Чтобы изготовить трайфл, необходимо мелко накрошить бисквит. Сам десерт многослойный. Первым делом на дно стаканчика укладывается слой бисквита, а затем по своему вкусу можно добавить джем, крем, сверху снова бисквит, и так несколько раз. В конце можно украсить кондитерскими посыпками. Кулинарный процесс увлек всех.

Организатор мастер-класса Валентина Горячева – кондитер с многолетним стажем. Ремесло свое она направила еще и на поддержку военнослужащих в зоне СВО. Продажа десертов и помощь неравнодушных позволили собрать необходимую сумму для покупки автомобиля УАЗ, загрузили в него посылки с вещами, инструментами и письмами от школьников. В ответ получили видео с благодарностью.

В этот же день для детей провели занятия в формате арт-терапии. Все, что нужно, – кисти, краски и листы бумаги. Задание – нарисовать свое настроение. Многие ребята изображали пейзажи с солнцем.