95-летний ветеран из Башкирии поделился воспоминаниями о войне

В честь предстоящего 78-летия Победы в Великой Отечественной войне мы продолжаем цикл сюжетов о ветеранах. Героем следующего сюжета стал 95-летний житель Чекмагушевского района Рифгат Баянов. В ряды Красной армии он попал в 44-м. И уже на освобожденных территориях нес службу, не раз рискуя жизнью.
Следить за новостями уже привычка. Рифгат Баянов хочет знать, что происходит в стране, за чье будущее он готов был отдать жизнь. Когда началась война, ему было 14 лет.
Сельчане один за одним отправлялись на фронт. В 44-м он сам добровольно вступает в ряды Красной армии. Парня после окончания военной подготовки зачисляют в войска Министерства внутренних дел. Вскоре Рифгат Баянов попадает в Латвию, бои там уже закончены.
Нелегко пришлось и супруге Афиде Баяновой, с ней он познакомится только после возвращения домой в начале 50-х. В годы войны маленькой девочке пришлось очень быстро повзрослеть.
Супруги воспитали пятерых детей. Сейчас у них большая семья из двух десятков внуков и правнуков. Несмотря на почтенный возраст, стараются заниматься домашними делами и, выходя во двор, любят вспомнить прожитые вместе 73 года.