95-летний ветеран из Башкирии поделился воспоминаниями о войне

В честь предстоящего 78-летия Победы в Великой Отечественной войне мы продолжаем цикл сюжетов о ветеранах. Героем следующего сюжета стал 95-летний житель Чекмагушевского района Рифгат Баянов. В ряды Красной армии он попал в 44-м. И уже на освобожденных территориях нес службу, не раз рискуя жизнью.

Следить за новостями уже привычка. Рифгат Баянов хочет знать, что происходит в стране, за чье будущее он готов был отдать жизнь. Когда началась война, ему было 14 лет.

Сельчане один за одним отправлялись на фронт. В 44-м он сам добровольно вступает в ряды Красной армии. Парня после окончания военной подготовки зачисляют в войска Министерства внутренних дел. Вскоре Рифгат Баянов попадает в Латвию, бои там уже закончены.

Нелегко пришлось и супруге Афиде Баяновой, с ней он познакомится только после возвращения домой в начале 50-х. В годы войны маленькой девочке пришлось очень быстро повзрослеть.

Отец в сентябре 1942 года ушел на фронт. Нас осталось шесть детей, я сама старшая. Печь топить было нечем, есть тоже нечего было, траву ели. С фронта от него пришло письмо: «Мы подошли к Сталинграду, и уже слышны взрывы. Нас готовят к боям». Это была последняя от него весточка. Афида Баянова