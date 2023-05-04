Башкирия вошла в Топ-10 регионов по числу призеров всероссийской олимпиады школьников

Стали известны результаты заключительных этапов всероссийской олимпиады. Как сообщает минпросвещения России, Башкирия по итогу вошла в топ-10 регионов по количеству призеров.
Республика в рейтинге расположилась на девятом месте. Первую строчку топа заняла Москва.
По данным минпросвещения, всего финалистами всероссийской олимпиады школьников 2023 года стали свыше 6 тысяч учащихся.
Мероприятие проводится ежегодно по 24 предметам с 1 сентября по 30 июня и включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный.
Дипломы победителей и призёров финала олимпиады, действующие четыре года, дают право поступления в ведущие российские вузы без экзаменов по соответствующему профилю.
В этом году впервые все желающие могли присоединиться в режиме онлайн к прямым трансляциям торжественных церемоний открытия и закрытия олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также мероприятий, посвящённых Году педагога и наставника.
Напомним, в 2019 году по количеству дипломов призеров и победителей олимпиад на 100 тысяч жителей республика была на 35-м месте в России. В 2020 году итоги не подводились. По итогам 2021 года Башкортостан поднялся на 16-е место, а в 2022 году по этому показателю занял уже 10-е место в стране.