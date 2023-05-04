Башкирия вошла в Топ-10 регионов по числу призеров всероссийской олимпиады школьников

Напомним, в 2019 году по количеству дипломов призеров и победителей олимпиад на 100 тысяч жителей республика была на 35-м месте в России. В 2020 году итоги не подводились. По итогам 2021 года Башкортостан поднялся на 16-е место, а в 2022 году по этому показателю занял уже 10-е место в стране.