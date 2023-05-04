В Башкирии посевная выполнена более чем наполовину

В Башкирии продолжается посевная кампания, которая выполнена уже более чем наполовину. В настоящий момент культурами засеяли свыше 1 млн гектаров полей региона.

Работы по посеву продолжаются во всех районах республики. В некоторых районах Башкирии посевная вышла на финальную стадию, где засеяли уже 73-84% полей.