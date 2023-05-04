В Башкирии посевная выполнена более чем наполовину

В Башкирии продолжается посевная кампания, которая выполнена уже более чем наполовину. В настоящий момент культурами засеяли свыше 1 млн гектаров полей региона.
Работы по посеву продолжаются во всех районах республики. В некоторых районах Башкирии посевная вышла на финальную стадию, где засеяли уже 73-84% полей.
Глава региона Радий Хабиров отмечает, что хорошая погода этой весной дала аграриям возможность выйти на поля на две недели раньше привычных сроков. По словам руководителя республики, работы идут по всем пяти природно-климатическим зонам Башкирии.