В Уфе будет организована выставка техники времен ВОВ

В башкирской столице на площади имени Ленина будет организована выставка ретро-автомобилей и мотоциклов. Экспонаты, которые представят на выставке, использовались в годы Великой Отечественной войны.

Кроме того, на парковке Русдрамтеатра жители и гости столицы смогут посмотреть на историческую технику из Красногорска. В числе экспонатов будут танки Т-26, Т-28, Т-34, Т-60, а также БМП из военно-патриотического парка «Патриот». Выставка будет организована 8 и 9 мая с 14:00 до 23:00.