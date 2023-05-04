В Башкирии наградили самые трезвые сёла

В Башкирии самые трезвые села получили награду. Призы по итогам конкурса «Трезвое село 2022 года» вручал Глава Башкирии Радий Хабиров.

Фото №1 - В Башкирии наградили самые трезвые сёла

Мероприятие по награждению представителей сел прошло в конгресс-холле «Торатау» в рамках форума «Яҡташлыҡ көсө – Сила землячества». 12 победителей конкурса утвердили на итоговом заседании оргкомитета, которое состоялось 2 мая текущего года. 

В номинации «Крупные населенные пункты»:

I место – Дюртюлинский район, с. Москово;
II место – Татышлинский район, с. Старый Курдым;
III место – Зилаирский район, с. Юлдыбаево.

В номинации «Большие населенные пункты»:

I место – Кугарчинский район, с. Бикбулатово;
II место – Хайбуллинский район, с. Абубакирово;
III место – Мелеузовский район, с. Смаково.

В номинации «Средние населенные пункты»:

I место – Ермекеевский район, с. Бекетово;
II место – Белорецкий район, с. Улуелга;
III место – Бурзянский район, с. Исламбаево.

В номинации «Малые населенные пункты»:

I место – Куюргазинский район, с. Кинья-Абыз;
II место – Гафурийский район, с. Большой Утяш;
III место – Кармаскалинский район, с. Куллярово.

Всего в призовом фонде было предусмотрено 40 млн рублей. 6 млн рублей вручили победителю в номинации «Крупные населенные пункты». Суммы отличаются в зависимости от размера населенного пункта. 

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