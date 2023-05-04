В Башкирии наградили самые трезвые сёла

В Башкирии самые трезвые села получили награду. Призы по итогам конкурса «Трезвое село 2022 года» вручал Глава Башкирии Радий Хабиров.

Мероприятие по награждению представителей сел прошло в конгресс-холле «Торатау» в рамках форума «Яҡташлыҡ көсө – Сила землячества». 12 победителей конкурса утвердили на итоговом заседании оргкомитета, которое состоялось 2 мая текущего года.

I место – Дюртюлинский район, с. Москово; II место – Татышлинский район, с. Старый Курдым; III место – Зилаирский район, с. Юлдыбаево.

I место – Кугарчинский район, с. Бикбулатово; II место – Хайбуллинский район, с. Абубакирово; III место – Мелеузовский район, с. Смаково.

I место – Ермекеевский район, с. Бекетово; II место – Белорецкий район, с. Улуелга; III место – Бурзянский район, с. Исламбаево.

I место – Куюргазинский район, с. Кинья-Абыз; II место – Гафурийский район, с. Большой Утяш; III место – Кармаскалинский район, с. Куллярово.

Всего в призовом фонде было предусмотрено 40 млн рублей. 6 млн рублей вручили победителю в номинации «Крупные населенные пункты». Суммы отличаются в зависимости от размера населенного пункта.