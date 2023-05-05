В Уфе состоялось открытие памятной доски Герою Советского Союза Шарифу Сулейманову

Прошёл всю войну, стал героем Советского Союза и на протяжении 17 лет возглавлял Министерство финансов Башкирской АССР. Сегодня в Уфе состоялось открытие памятных досок Шарифу Сулейманову. Их установили на стене Центра образования № 26, который носит теперь имя героя Шарифа Сулеймановича.

Участник Великой Отечественной войны, талантливый экономист, видный общественный деятель внес огромный вклад в сохранение устойчивости финансовой системы в нелегкие для республики времена. В торжественной церемонии открытия памятных досок, исполненных на русском и башкирском языках, участие приняла заместитель Премьер-министра Правительства - министр финансов Башкортостана Лира Игтисамова, депутаты Госсобрания и представители столичной администрации.

Это действительно легендарная личность, это финансист с большой буквы. Очень много сделал для Родины, для республики, в которой родился и вырос, которую он защитил. Защитил всю страну, сражаясь плечом к плечу с другими бойцами Красной армии. Наш коллектив гордится, чтит память легендарного героя Советского Союза Шарифа Сулеймановича Сулейманова. Лира Игтисамова, заместитель Премьер-министра Правительства - министр финансов Республики Башкортостан

Лира Игтисамова передала школе фото из архива Шарифа Сулейманова, сделанное в 1976 году. На нём запечатлен коллектив финансового управления и сам руководитель со звездой героя на груди. Фотография будет храниться в школьном Музее боевой славы, где уже собрано множество интересных экспонатов и документов, связанных с Великой Отечественной войной.