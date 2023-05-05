В Башкирии в преддверии Дня Победы для ветеранов и тружеников тыла проводят индивидуальные парады

Во дворе перед домами стройными рядами проходят курсанты училищ и юнармейцы. Там устраивали целые концерты, чтобы отдать дань уважения тем, кто восемь десятков лет назад ковал победу в тылу и на фронте. А некоторых ветеранов поздравлять приезжают в гости коллеги и ученики.

Танцевальные движения все еще под силу Маргарите Саковой. В 92 года она вполне не прочь станцевать вальс. В этот день труженица тыла – в центре внимания. Во дворе ее дома активисты устроили настоящий концерт. Школьники читали стихи и пели песни военных лет. И даже представили театрализованную постановку о роковых сороковых. Когда началась война, Маргарите Георгиевне было 11 лет. Два года жила в оккупированном Крыму. Ее мать тайно помогала партизанам. После прихода советских войск приближала победу, трудясь в поле наравне со взрослыми. После войны переехала в Уфу, всю жизнь проработала на почте. До сих пор женщина помнит, как во время войны наступила на спрятанную гранату.

Отдельный парад с концертом фронтовой бригады устроили для ветерана войны Динислама Нуриахметова и труженицы тыла Раисы Юсуповой. В 1944 году, окончив школу, Динислам Гайнисламович сразу отправился в военкомат. После – курс молодого бойца и на фронт. Отомстить за смерть отца. Последний раз он видел папу в июне 41-го, когда пришла весть о начале войны.

Было раннее утро, вся семья спала. И тут вдруг постучался к нам в окно бригадир Гайнислам: «Вставай, началась война!». Мы были в шоке. Перед дорогой мы долго прощались, мама сильно плакала. Так отец вместе со старшим братом отправились на фронт. Динислам Нуриахметов, ветеран Великой Отечественной войны