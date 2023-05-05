В Уфе открылся Дом-музей Шагита Худайбердина

Новое – это хорошо забытое старое. В Уфе после реэкспозиции и капитального ремонта свои двери вновь открыл дом-музей Худайбердина, в котором с 1923 года жил с семьей один из основателей Республики Башкортостан.
Помимо строительно-монтажных работ, обновился и внешний облик залов, появились новые экспонаты. Всего в рамках национального проекта «Культура» с 2020 года в регионе отремонтировано уже 13 музеев.
Одним из главных событий реконструкции можно считать установку отреставрированного бюста Шагита Худайбердина во внутреннем дворе дома-музея. Автор памятника неизвестен. В 70-х годах эта скульптура стояла на территории Баймакского машиностроительного завода, который носил имя деятеля.