В Уфе открылся Дом-музей Шагита Худайбердина

Новое – это хорошо забытое старое. В Уфе после реэкспозиции и капитального ремонта свои двери вновь открыл дом-музей Худайбердина, в котором с 1923 года жил с семьей один из основателей Республики Башкортостан.

Помимо строительно-монтажных работ, обновился и внешний облик залов, появились новые экспонаты. Всего в рамках национального проекта «Культура» с 2020 года в регионе отремонтировано уже 13 музеев.