Начало майских каникул ознаменуется в Башкирии порывистым ветром и жаркой погодой

Стал известен прогноз погоды на ближайшие два дня в Башкирии. Согласно данным синоптиков, жителей республики ждут теплое начало мини-каникул. Температура воздуха прогреется до +25 градусов, однако выходные омрачатся сильным ветром.
Метеорологи предупреждают, что сегодня, 6 мая, ожидаются порывы ветра, которые будут достигать 20 м/с.
В воскресенье, 7 мая, местами прогнозируется кратковременный дождь, днем в отдельных районах гроза. Ветер ночью переменных направлений слабый, днем северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +5,+10°, днем +11,+16°, по югу +19,+24°.