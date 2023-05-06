Начало майских каникул ознаменуется в Башкирии порывистым ветром и жаркой погодой

Стал известен прогноз погоды на ближайшие два дня в Башкирии. Согласно данным синоптиков, жителей республики ждут теплое начало мини-каникул. Температура воздуха прогреется до +25 градусов, однако выходные омрачатся сильным ветром.

Фото №1 - Начало майских каникул ознаменуется в Башкирии порывистым ветром и жаркой погодой

Метеорологи предупреждают, что сегодня, 6 мая, ожидаются порывы ветра, которые будут достигать 20 м/с. 

В субботу, 6 мая, будет без существенных осадков, днем по северо-западу небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +9,+14°, местами +1,+6°, днем +20,+25°.

пресс-служба Башгидрометцентра

В воскресенье, 7 мая, местами прогнозируется кратковременный дождь, днем в отдельных районах гроза. Ветер ночью переменных направлений слабый, днем северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +5,+10°, днем +11,+16°, по югу +19,+24°.

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