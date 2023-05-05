В Уфе наградили работников, оказывавших помощь переселенцам из ЛДНР

В Уфе наградили работников, отличившихся при оказании помощи прибывшим в Башкирию жителям Донбасса. В числе награжденных больше 30 человек – педагоги, психологи, социальные работники, медики, священнослужители, сотрудники пунктов временного размещения, министерств и ведомств.

За год республика приняла более полутора тысяч переселенцев, из которых 32 ребенка-сироты. В городах республики было создано в общей сложности пять пунктов временного размещения, принявшие в своих стенах более тысячи человек.