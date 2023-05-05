В Башкирии ветераны войны могут бесплатно воспользоваться услугами такси

На территории республики действует социальный проект «Яндекс.Такси – ветеранам». Его запустили по инициативе Минтруда Башкортостана и российской интернет-компании. Инвалиды и участники Великой Отечественной войны, бывшие узники концлагерей, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» могут воспользоваться службой такси абсолютно бесплатно.
Всегда расторопная Людмила Алексеевна и в свои 86 на запланированные мероприятия приходит вовремя. А в эти дни приглашений больше обычного, везде успеть помогает бесплатное такси.
Региональный Минтруд запустил проект «Яндекс.Такси – ветеранам» три года назад. Инвалиды и участники Великой Отечественной войны, узники концлагерей, а также обладатели отличительного знака «Жителю блокадного Ленинграда» могут воспользоваться услугами перевозчика. Бесплатное такси рассчитано на четыре поездки в месяц. Так, Людмила Алексеевна, в прошлом жительница блокадного города, из-за тяжело перенесённой болезни с трудом может передвигаться, поэтому пользуется услугами такси.
Когда началась война, Людмиле Солдатовой было всего четыре года. Отец добровольцем ушёл на фронт. По документам он пропал без вести. После этого мама с тремя детьми эвакуировалась по «дороге жизни». Но осилить ее смогла только Людмила Алексеевна со своей сестрой.
Ожидается, что услугу предоставят около 30 тыс. ветеранов. За весь период поездки совершили более 700 человек. Воспользоваться услугой можно четыре раза в месяц. Для этого необходимо позвонить в Республиканский центр социального обслуживания по номеру 8-800-775-00-14. Вызов такси бесплатный, достаточно связаться с диспетчером. Звонки принимаются в будни с 8 утра до 8 вечера.