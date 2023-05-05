В Башкирии ветераны войны могут бесплатно воспользоваться услугами такси

На территории республики действует социальный проект «Яндекс.Такси – ветеранам». Его запустили по инициативе Минтруда Башкортостана и российской интернет-компании. Инвалиды и участники Великой Отечественной войны, бывшие узники концлагерей, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» могут воспользоваться службой такси абсолютно бесплатно.

Всегда расторопная Людмила Алексеевна и в свои 86 на запланированные мероприятия приходит вовремя. А в эти дни приглашений больше обычного, везде успеть помогает бесплатное такси.

Региональный Минтруд запустил проект «Яндекс.Такси – ветеранам» три года назад. Инвалиды и участники Великой Отечественной войны, узники концлагерей, а также обладатели отличительного знака «Жителю блокадного Ленинграда» могут воспользоваться услугами перевозчика. Бесплатное такси рассчитано на четыре поездки в месяц. Так, Людмила Алексеевна, в прошлом жительница блокадного города, из-за тяжело перенесённой болезни с трудом может передвигаться, поэтому пользуется услугами такси.

Когда началась война, Людмиле Солдатовой было всего четыре года. Отец добровольцем ушёл на фронт. По документам он пропал без вести. После этого мама с тремя детьми эвакуировалась по «дороге жизни». Но осилить ее смогла только Людмила Алексеевна со своей сестрой.