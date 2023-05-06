В Башкирии коронавирус поборол еще 201 человек

Напомним, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил о завершении действовавшего с 2020 года режима чрезвычайной ситуации по COVID-19 в мире. Об этом решении он сообщил в пятницу на брифинге в Женеве, согласившись с соответствующей рекомендацией экспертов ВОЗ.