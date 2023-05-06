В Башкирии коронавирус поборол еще 201 человек

В Башкирии суточный прирост инфицированных составил 163 человека. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба. Всего в республике насчитывается 365 561 факт заболевания ковидом.
Показатель выздоровления увеличился на 201 человека, за все время пандемии вирус успешно побороли 357 814 пациентов.
Жертвами инфекции признаны 6 060 зараженных. За сутки новых летальных исходов в результате инфицирования зарегистрировано не было.
Напомним, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил о завершении действовавшего с 2020 года режима чрезвычайной ситуации по COVID-19 в мире. Об этом решении он сообщил в пятницу на брифинге в Женеве, согласившись с соответствующей рекомендацией экспертов ВОЗ.