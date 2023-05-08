100-летний ветеран из Башкирии обратился к бойцам СВО

Со своей супругой Кашифой Хамидулловной он прожил 70 лет, вместе они воспитали восьмерых детей. Несколько лет назад его жена ушла из жизни. Несмотря на возраст, ветеран долгое время предпочитал жить в собственном доме в селе Серафимовском, где прошла его трудовая молодость. Сейчас он живет вместе со своей дочерью.