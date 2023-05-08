100-летний ветеран из Башкирии обратился к бойцам СВО

Накануне Дня Победы 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Раис Гареев записал видеообращение для участников специальной военной операции.

Фото №1 - 100-летний ветеран из Башкирии обратился к бойцам СВО

Честно, добросовестно служите, оставайтесь верными своей Родине и народу. Родина у нас для всех одна.

Раис Гареев, ветеран

На фронт Раис Гареев ушел 19-летним парнем, а День Победы он встречал в Восточной Пруссии, сообщает «Туймазинский вестник». После окончания войны женился, работал в электромонтёром в родном городе, после чего на Севере. Раис Фазлыахметович награждён медалями и орденом Отечественной войны I степени.

Со своей супругой Кашифой Хамидулловной он прожил 70 лет, вместе они воспитали восьмерых детей. Несколько лет назад его жена ушла из жизни. Несмотря на возраст, ветеран долгое время предпочитал жить в собственном доме в селе Серафимовском, где прошла его трудовая молодость. Сейчас он живет вместе со своей дочерью.

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