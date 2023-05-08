В Уфе для ветерана войны устроили персональный концерт под окнами дома

Личным парадом под окнами поздравили и Веру Семеновну Чичерову. Во дворе ее дома устроили настоящий концерт. Кадеты прошли торжественным маршем под музыкальное сопровождение оркестра Башкирской государственной филармонии, а воспитанники творческих коллективов исполнили танцы под песни военных лет.