В Уфе для ветерана войны устроили персональный концерт под окнами дома

Личным парадом под окнами поздравили и Веру Семеновну Чичерову. Во дворе ее дома устроили настоящий концерт. Кадеты прошли торжественным маршем под музыкальное сопровождение оркестра Башкирской государственной филармонии, а воспитанники творческих коллективов исполнили танцы под песни военных лет.
На фронт Веру Семеновну призвали в 1942 году. Служила санинструктором. Участвовала в освобождении территории СССР, Восточной Европы, Берлинской и Маньчжурской наступательной операции. За совершенный подвиг была удостоена медали «За боевые заслуги» и награждена Орденом Отечественной войны II степени.
После демобилизации Вера Семеновна трудилась в военном комиссариате республики.