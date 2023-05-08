В Башкирии регулярно проводят противопожарные рейды

За сутки в Башкортостане произошло шесть пожаров. Все возгорания были ликвидированы. Но в республике по-прежнему действует особый противопожарный режим, а это значит, что разведение огня на участке для сжигания мусора или травы запрещено. Те, кто игнорирует это правило, подвергают опасности не только сохранность своего имущества, но и соседей. Не говоря уже о том, что пожар может стать и причиной гибели. Чтобы избежать такого исхода, специалисты Управления МЧС регулярно проводят противопожарные рейды.

Сухая трава, ветки деревьев – на дачных участках такого мусора за зиму накапливается немало. В период действия противопожарного режима сжигать его запрещено. Касается это садовых товариществ, участков в лесах и на прилегающих к ним территориях. С начала года в республике уже составлено 1715 протоколов на нарушителей.

Жителям республики сейчас настоятельно рекомендуют воздержаться от пикников. Ведь даже малейшая искра может привести к необратимым последствиям, к тому же в период особого противопожарного режима штрафы увеличиваются в два раза. Например, за разведение открытого огня могут наказать на 20 тысяч рублей.

Подобные рейды проводятся регулярно. Специалисты напоминают садоводам о мерах и правилах пожарной безопасности. В память о визите, оставляют памятки.

Под особым контролем находятся многодетные, малоимущие, одиноко проживающие люди старше 55 лет. Таким семьям, находящимся в группе риска, спасатели устанавливают пожарные извещатели.