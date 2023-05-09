Уроженец Башкирии принял участие в Параде Победы в Москве

В этом году уроженец Чишминского района Радмир Муртазин принял участие в главном Параде Победы страны. Об этом он мечтал с детства, как и стать военным.
Радмир Муртазин поступил в Воронежскую военно-воздушную академию имени Жуковского и Гагарина. Сейчас он учится на втором курсе академии по специальности «Авиационные средства связи», рассказал Радмир корреспонденту газеты «Родник плюс».
В этом году мечта об участии в параде на Красной площади стала реальностью. Радмир Муртазин гордится, что был принят в состав участников Воронежской военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина.
Фото: «Родник плюс»