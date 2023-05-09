Уроженец Башкирии принял участие в Параде Победы в Москве

В этом году уроженец Чишминского района Радмир Муртазин принял участие в главном Параде Победы страны. Об этом он мечтал с детства, как и стать военным.

Фото №1 - Уроженец Башкирии принял участие в Параде Победы в Москве

Радмир Муртазин поступил в Воронежскую военно-воздушную академию имени Жуковского и Гагарина. Сейчас он учится на втором курсе академии по специальности «Авиационные средства связи», рассказал Радмир корреспонденту газеты «Родник плюс».

Как бы это сейчас банально ни звучало, о другой профессии я даже не думал. Целенаправленно готовился стать курсантом, и никакие другие варианты меня уже не устраивали.

Радмир Муртазин

В этом году мечта об участии в параде на Красной площади стала реальностью. Радмир Муртазин гордится, что был принят в состав участников Воронежской военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина.

Фото: «Родник плюс»

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