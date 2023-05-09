Конное шествие и парад военной техники: как отметили День Победы в Стерлитамаке

В Стерлитамаке впервые в память о гвардейской дивизии генерала Минигали Шаймуратова в шествии участвует конный спортивный клуб «Барселона». Также в колонне – кинологи с собаками. К слову, они и сегодня обеспечили безопасность. Традиционно проехали в ряд и автомобили – военных и послевоенных лет. Специально для парада привезены машины из крупнейшего в Европе исторического музея.

На страже безопасности страж Арлетт – так называется помёт, из которого взяли ищейку по кличке Эллис. Вместе с кинологом четвероногая сотрудница полиции обошла территорию перед проведением парада в Стерлитамаке. Чутьё и преданность псов спасали людей и во время Великой Отечественной войны. Почти 70 тысяч собак вместе с солдатами мёрзли в окопах, бомбили технику и искали взрывчатку. Их хвостатые потомки через несколько поколений продолжают помогать людям.

Пока одни вынюхивали, другие скакали галопом по окопам. Подвиги совершали ещё одни животные. В память о кавалерийской дивизии впервые в параде принял участие конный спортивный клуб. Живые кони, однако, не потеснили железных. Парад не обошёлся без демонстрации техники. Мотоциклы, автомобили, многотонные машины. Специально для парада привезены экспонаты времён войны из крупнейшего в Европе исторического музея, который носит имя Вадима Задорожного. Также в колонне проехала уже более современная техника. Шасси МАЗ-7917 для «Тополя-М» до этой весны находилось в Алкино-2. Баллистическая установка, конечно, нерабочая. Машина останется в Стерлитамаке, и следующее появление в городе запланировано ровно через год.

Весь праздник, концерты, парад – всё это в первую очередь для тех, кто был на фронте, сражаясь за победу, а также для тех, кто остался в тылу, но не в стороне. Все шли к одной цели. Труженики работали для фронта, обеспечивали питанием, но голодали, на производствах чинили технику и не сломались сами. Одна из таких – жительница Стерлитамака Райса Фазлыевна. 9 мая она отмечает праздник вместе со всеми, а через месяц планирует отпраздновать свой личный – ей исполнится 96 лет.