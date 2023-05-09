Потомкам артиллериста из Башкирии вручили утерянный орден Славы

В День Великой Победы башкирские поисковики вернули орден Славы в Бураевский район. Его обладатель родом из села Старотазларово. Награду артиллеристу вручили в 1944 году за мужество и отвагу, проявленные в боях. Однако она была утеряна.

Волнительные минуты для бураевцев – спустя семь десятилетий орден Славы третьей степени на Родине. Символично, что именно в День Великой Победы его привезли в район. Награда принадлежит артиллеристу Хаерзаману Башарову. Уроженец села Старотазларово был отчаянным солдатом: в 1944 году за боевые заслуги он получил две медали «За отвагу» и орден Славы. Но, к сожалению, приехал домой без последнего знака отличия.

Долгой дорогой орден Славы вернулся домой. Награда находилась в Канаде. Как она там оказалась, неизвестно. Но благодаря добрым людям, теперь орден Славы на руках у внучатой племянницы.

Награду обнаружили в частной коллекции на чужбине. С большим трудом она попала в руки алтайских поисковиков. За последний период по России около 50 наград вручили родственникам бойцов Великой Отечественной. В республике таких отличительных знаков находят и передают близким тоже немало. К примеру, в феврале семье из Кармаскалинского района вернули медаль «За отвагу».

На площади звучат песни военных лет. И люди кружатся под звуки того самого вальса, который танцевали в далеком 1945 году. На большой праздник потомки победы пришли и с фотографиями своих героев.

Для всех собравшихся самодеятельные коллективы представили красочный концерт. Традиционно присутствующих на торжестве угощали солдатской кашей и теплым чаем. Когда началась война, Люцие Каюмовой не было даже года. В ту кровавую пору её отец сражался за освобождение Ленинграда.