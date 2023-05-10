В Уфе прошла акция «Вальс Победы»

Уфимцы станцевали «Вальс Победы». Масштабная патриотическая акция прошла в столице в парке культуры и отдыха «Кашкадан». В мероприятии приняли участие творческие коллективы учреждений культуры, воспитанники центров детского творчества, школьники, студенты и почётные гости.

Участники танцевали вальс под произведения военных лет. Главной композицией была выбрана песня «Тучи в голубом» в исполнении Иосифа Кобзона. Танцевальным флешмобом исполнители выразили благодарность ветеранам.

Также на площади учащиеся школ показали своё умение в марше исполнять песню. Кадеты продемонстрировали выступления с оружием. Около 60 подростков были приняты в юноармейцы, а центром всего события стала яркая концертная программа. Под конец мероприятия для участников и гостей организовали угощение солдатской кашей.