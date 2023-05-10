Стала известна численность экономически активного населения Башкирии

Из них 1,910 млн человек (97,4% рабочей силы) классифицировались как занятые экономической деятельностью. Еще 50,6 тысячи жителей республики (2,6%) — как безработные, соответствующие критериям Международной организации труда. То есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю.