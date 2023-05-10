В районе Башкирии увековечили память участников войны и тружеников тыла

В Стерлибашевском районе имена участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла увековечили на стеле в селе Сарайсино. Порядка двух сотен жителей и села Сарайсино сражались в Великой Отечественной войне. 76 из них пали на полях сражений и только 48 вернулись домой. В память о героях ежегодно устраивают праздник в селе.

Кстати, мемориал установили в «Саду памяти», который организовали благодаря проекту «Атайсал». Будучи выходцами из этих деревень, жители разных городов и сел активно включались в благое дело. Пока реализован первый этап строительства «Сада памяти». В ближайшем будущем он будет огорожен и засажен деревьями, комплекс будет облицован мраморной плиткой.