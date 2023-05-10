Эксперты оценили поездку Радия Хабирова в зону СВО

Глава Башкирии Радий Хабиров 9 мая посетил Херсонские и Запорожские области, где находятся мобилизованные из РБ. Также руководитель региона побывал на передовой, несмотря на опасную ситуацию. Эксперты telegram-канала BRIEF оценили данное решение руководителя региона.

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Губернатор Башкирии Радий Хабиров накануне 9 мая появился на передовой, и посетил расположения с мобилизованными из Башкирии в Запорожской и Херсонской областях. Достаточно рисковый визит губернатора, учитывая напряженную обстановку в зоне СВО, подогреваемую вбросами о скором контрнаступлении ВСУ. Но глава Башкирии и ранее посещал Донбасс одним из первых российских губернаторов после начала СВО, а затем и вовсе прибыл туда в свой день рождения.

telegram-канал BRIEF

Глава Башкирии символично выбирает посещения передовой, он очень плотно включен в повестку СВО, что приносит ему дивиденды на федеральном уровне, укрепляет его позиции и приоткрывает некоторые бюджетные двери для республики. Встретившись с главой ЛНР Пасечником Хабиров еще раз обозначил участие башкирских компаний в восстановлении новых территорий. Эксперты Незыгаря ранее разбирали его кейс поддержки темы СВО как один из лучших в губернаторском корпусе. Новым визитом в зону СВО Радий Хабиров его усилил, заключили эксперты. 

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