Эксперты оценили поездку Радия Хабирова в зону СВО

Глава Башкирии символично выбирает посещения передовой, он очень плотно включен в повестку СВО, что приносит ему дивиденды на федеральном уровне, укрепляет его позиции и приоткрывает некоторые бюджетные двери для республики. Встретившись с главой ЛНР Пасечником Хабиров еще раз обозначил участие башкирских компаний в восстановлении новых территорий. Эксперты Незыгаря ранее разбирали его кейс поддержки темы СВО как один из лучших в губернаторском корпусе. Новым визитом в зону СВО Радий Хабиров его усилил, заключили эксперты.