В Башкирии часть посевов пострадала из-за заморозков

Об этом заявили на оперативном совещании в Правительстве. Как отметили в Минсельхозе, в некоторых районах температура ночью опускалась до минус девяти. Особенно несладко пришлось сахарной свёкле, ячменю, рапсу и другим культурам.
Сейчас аграрии будут подсчитывать площади ущерба и решать вопрос о перепосеве. Между тем большая часть яровых уже засеяна – сельхозработники перешагнули планку в 75% от общего объема.
В ходе совещания Радий Хабиров заявил о том, что уже 12 мая на боевое слаживание из республики отправят пятый по счету батальон. Власти приняли решение назвать его в честь башкирского генерала Тагира Кусимова. Глава Башкортостана поручил чиновникам снарядить бойцов обмундированием и провести все подготовительные мероприятия.