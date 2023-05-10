В Башкирии часть посевов пострадала из-за заморозков

Об этом заявили на оперативном совещании в Правительстве. Как отметили в Минсельхозе, в некоторых районах температура ночью опускалась до минус девяти. Особенно несладко пришлось сахарной свёкле, ячменю, рапсу и другим культурам.

Сейчас аграрии будут подсчитывать площади ущерба и решать вопрос о перепосеве. Между тем большая часть яровых уже засеяна – сельхозработники перешагнули планку в 75% от общего объема.