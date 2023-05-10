Посевная кампания в Башкирии завершена на 75%

Об этом сообщил на оперативном совещании правительства вице-премьер, министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. На сегодня яровыми культурами засеяно более 1,5 млн гектаров. Ежесуточно в регионе засевается примерно 90 тысяч. При этом аграрии шести районов Башкирии – Альшеевского, Архангельского, Давлекановского, Калтасинского, Кармаскалинского и Мелеузовского – посевные работы уже выполнили более чем на 90 процентов.

Эта система предназначена для перемешивания жидких удобрений с водой. Сейчас разгар посевной, и очень важно успеть сделать все вовремя. Основная задача – увеличить урожайность и уменьшить себестоимость культур. Применение таких технологий позволяет справиться с этой задачей. В таком растворе находятся не только пестициды, но и полезные удобрения для активного роста.

В данном случае в этом растворном узле замешиваем средства для смягчения воды, средства защиты от сорняков, болезней и вредителей. Во время работы со средствами защиты растений все необходимые нормы и охрана труда соблюдается. Они все у нас регламентированы и имеют регистрацию, т.е. все в пределах нормы. Эдуард Дмитриев, агроном племенного хозяйства «Артемида»

В прошлом году в республике была хорошая урожайность. В связи с этим руководством предприятия было решено построить собственные зернохранилища. Уже возведен один ангар, летом этого года должен появиться второй. Посевная площадь «Артемиды» – 13 тысяч гектаров. Для ускорения роста, защиты от болезней и увеличения урожайности было принято решение вносить готовые смеси с удобрениями.

Подкормили мы их при помощи жидких удобрений, при помощи новой машины ликвилайзер, т.е. непосредственно в почву внесли удобрения. Причем добавили туда и микроудобрения, необходимые растениям. Сегодня уже заканчиваем. Последний день остался. Химическая прополка, плюс фунгицидная обработка, инсектицидная. В комплексе работаем. Т.е. сегодня 10 мая, а мы уже заканчиваем первую химпрополку озимых. Евгений Пожидаев, директор племенного хозяйства «Артемида»

В республике пострадала часть посевов из-за заморозков. Об этом заявили на оперативном совещании в правительстве. Как отметили в Минсельхозе, в некоторых районах температура ночью опускалась до минус 9 градусов. Особенно несладко пришлось сахарной свёкле, ячменю, рапсу и другим культурам. Сейчас аграрии будут подсчитывать площади ущерба и решать вопрос о перепосеве. Между тем большая часть яровых уже засеяна – сельхозработники перешагнули планку в 75% от общего объема.

В целом основная масса работ завершена. Пока отстает Зауралье в связи с тем, что там влажнее, чем в других районах. 5 000 гектаров озимых культур пересеяли. Всего 1,5%. В целом состояние неплохое. Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан

Капризы погоды вносят свои коррективы в график работы аграриев. И пока специалисты определяют характер и площадь повреждений, в полях продолжаются работы. Хозяйства приступили к работам по уходу за посевами озимых, яровых зерновых и сахарной свеклы. В жидких удобрениях до 20 полезных компонентов. Несмотря на высокую стоимость таких растворов, аграрии планируют увеличивать объемы, т.к. удобрения жидкорастворимые и у них почти нет потерь.

Намного удобнее – заправил, сел и поехал. И вот так крутишься, крутишься, потом как кончается – по новой. Ничего мешать не надо, мучиться. Приезжает с готовой химией, ставит на край поля, и я как заканчиваю, сразу на край и к нему поближе подъезжаю и заправляюсь. Андрей Матвеев, тракторист-механизатор племенного хозяйства «Артемида»

Пестициды применяют в сельском хозяйстве для борьбы с вредителями и болезнями растений и животных. Их внедряют в процесс на разных этапах производства, начиная от подготовки семян и к опрыскиванию растений в период их вегетации. Но важно соблюдать условия обработки химическими веществами.