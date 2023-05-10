Посевная кампания в Башкирии завершена на 75%

Об этом сообщил на оперативном совещании правительства вице-премьер, министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. На сегодня яровыми культурами засеяно более 1,5 млн гектаров. Ежесуточно в регионе засевается примерно 90 тысяч. При этом аграрии шести районов Башкирии – Альшеевского, Архангельского, Давлекановского, Калтасинского, Кармаскалинского и Мелеузовского – посевные работы уже выполнили более чем на 90 процентов.
Эта система предназначена для перемешивания жидких удобрений с водой. Сейчас разгар посевной, и очень важно успеть сделать все вовремя. Основная задача – увеличить урожайность и уменьшить себестоимость культур. Применение таких технологий позволяет справиться с этой задачей. В таком растворе находятся не только пестициды, но и полезные удобрения для активного роста.
В прошлом году в республике была хорошая урожайность. В связи с этим руководством предприятия было решено построить собственные зернохранилища. Уже возведен один ангар, летом этого года должен появиться второй. Посевная площадь «Артемиды» – 13 тысяч гектаров. Для ускорения роста, защиты от болезней и увеличения урожайности было принято решение вносить готовые смеси с удобрениями.
В республике пострадала часть посевов из-за заморозков. Об этом заявили на оперативном совещании в правительстве. Как отметили в Минсельхозе, в некоторых районах температура ночью опускалась до минус 9 градусов. Особенно несладко пришлось сахарной свёкле, ячменю, рапсу и другим культурам. Сейчас аграрии будут подсчитывать площади ущерба и решать вопрос о перепосеве. Между тем большая часть яровых уже засеяна – сельхозработники перешагнули планку в 75% от общего объема.
Капризы погоды вносят свои коррективы в график работы аграриев. И пока специалисты определяют характер и площадь повреждений, в полях продолжаются работы. Хозяйства приступили к работам по уходу за посевами озимых, яровых зерновых и сахарной свеклы. В жидких удобрениях до 20 полезных компонентов. Несмотря на высокую стоимость таких растворов, аграрии планируют увеличивать объемы, т.к. удобрения жидкорастворимые и у них почти нет потерь.
Пестициды применяют в сельском хозяйстве для борьбы с вредителями и болезнями растений и животных. Их внедряют в процесс на разных этапах производства, начиная от подготовки семян и к опрыскиванию растений в период их вегетации. Но важно соблюдать условия обработки химическими веществами.
Посевная кампания в республике в этом году началась раньше обычного, к тому же погода преподносит свои сюрпризы. Но несмотря на это, ежесуточно в регионе засевается примерно 90 тысяч гектаров. На данный момент основные работы выполнены. Аграрии уверены, что смогут показать хороший результат и обеспечить продовольствием жителей республики и других регионов.