В Уфе представили новое граффити по улице Чернышевского

В башкирской столице появилось граффити высотой с 10-этажный дом. Граффити представили в рамках стрит-арт фестиваля "Меморандум".

На огромном рисунке изображено стадо диких лошадей и девушка. Об этом рассказал мэр Уфы Ратмир Мавлиев. По словам главы города, рисунок - аналогия с внутренними переживаниями человека, способностью найти внутреннюю и внешнюю гармонию.