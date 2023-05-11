В Уфе представили новое граффити по улице Чернышевского

В башкирской столице появилось граффити высотой с 10-этажный дом. Граффити представили в рамках стрит-арт фестиваля "Меморандум".
На огромном рисунке изображено стадо диких лошадей и девушка. Об этом рассказал мэр Уфы Ратмир Мавлиев. По словам главы города, рисунок - аналогия с внутренними переживаниями человека, способностью найти внутреннюю и внешнюю гармонию.
Автором граффити стал Дмитрий Лучинин, который создал художественное творение на фасаде здания по ул. Чернышевского, 71/1. В текущем году в рамках фестиваля распишут 30 стен в городе.