В Уфе представили новое граффити по улице Чернышевского

В башкирской столице появилось граффити высотой с 10-этажный дом. Граффити представили в рамках стрит-арт фестиваля "Меморандум". 

Фото №1 - В Уфе представили новое граффити по улице Чернышевского

На огромном рисунке изображено стадо диких лошадей и девушка. Об этом рассказал мэр Уфы Ратмир Мавлиев. По словам главы города, рисунок - аналогия с внутренними переживаниями человека, способностью найти внутреннюю и внешнюю гармонию.

Автором граффити стал Дмитрий Лучинин, который создал художественное творение на фасаде здания по ул. Чернышевского, 71/1. В текущем году в рамках фестиваля распишут 30 стен в городе. 

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
БАШКОРТТАР-БСТ