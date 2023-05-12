Минздрав Башкирии ответил на главные вопросы о «Поездах здоровья»

Жители Башкирии могут бесплатно пройти медицинское обследование. Им доступны исследования на современном оборудовании и консультации лучших республиканских врачей. Все это возможно благодаря «Поездам здоровья», которые ездят по районам Башкирии.
В Минздраве республики ответили на частые вопросы, касающиеся «Поездов здоровья» и дали рекомендации пациентам.
Что такое «Поезда здоровья»?
В Башкирии по поручению Радия Хабирова вновь курсируют «Поезда здоровья». Это передвижные мобильные комплексы, укомплектованные современной техникой – флюорографами, маммографами, диагностическими центрами, стоматологическими кабинетами и другими, а также с самыми лучшими врачами, в том числе редких специальностей: неврологи, урологи, стоматологи и т. д.
Это не новшество: акция проходит уже пятый год подряд и оказалась настолько востребованной, что Минздрав России рекомендовал другим регионам перенимать и внедрять опыт.
Для чего это нужно?
Не секрет, что попасть к некоторым врачам очень сложно даже жителям мегаполисов, что уж говорить про малые города и сельскую местность. А периодически показываться врачам, даже если нет никаких симптомов, чрезвычайно важно. Чем раньше врачи найдут болезнь и начнут ее лечить, тем больше шансов успешно вылечиться. На ранних стадиях успешно лечится даже онкология, а «простые» болячки можно запустить, они перерастают в хронические.
В прошлом году «Поезда здоровья» объехали 259 сел и деревень в 55 районах, 274 врача обследовали 43 тысячи человек. Полторы тысячи из них направили на госпитализацию и дополнительные обследования, у четырех тысяч нашли подозрения на социально значимые заболевания (злокачественные новообразования, сахарный диабет, туберкулез и сердечно-сосудистые заболевания), у семи тысяч - повышенное артериальное давление, у пяти тысяч - повышенный уровень холестерина.
Сколько это стоит?
Нисколько не стоит, все обследования, анализы и процедуры абсолютно бесплатные. Только приходите!
Какие документы нужны?
Вам нужно взять с собой только паспорт и медицинский полис. Предварительно записываться не нужно – прием идет в порядке «живой очереди».
Что делать, если прописан в другом месте?
Прописка не имеет никакого значения, поэтому ничего страшного. Вы можете быть прописаны в Уфе, жить в Ивановке и прийти на прием в Байназарово. Вас примут и помогут!
Как узнать, когда к нам приедут врачи?
Всего «поездов здоровья» в Башкирии 26, они ездят по шести маршрутам. Состав поездов отличается: к примеру, где-то едет окулист и гинеколог, а где-то кардиолог и стоматолог. Узнать график работы ближайшего к вам поезда можно:
Схема движения маршрутов: