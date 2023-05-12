Минздрав Башкирии ответил на главные вопросы о «Поездах здоровья»

Жители Башкирии могут бесплатно пройти медицинское обследование. Им доступны исследования на современном оборудовании и консультации лучших республиканских врачей. Все это возможно благодаря «Поездам здоровья», которые ездят по районам Башкирии.

Фото №1 - Минздрав Башкирии ответил на главные вопросы о «Поездах здоровья»

В Минздраве республики ответили на частые вопросы, касающиеся «Поездов здоровья» и дали рекомендации пациентам.

Что такое «Поезда здоровья»?

В Башкирии по поручению Радия Хабирова вновь курсируют «Поезда здоровья». Это передвижные мобильные комплексы, укомплектованные современной техникой – флюорографами, маммографами, диагностическими центрами, стоматологическими кабинетами и другими, а также с самыми лучшими врачами, в том числе редких специальностей: неврологи, урологи, стоматологи и т. д. 

Это не новшество: акция проходит уже пятый год подряд и оказалась настолько востребованной, что Минздрав России рекомендовал другим регионам перенимать и внедрять опыт.

Для чего это нужно?

Не секрет, что попасть к некоторым врачам очень сложно даже жителям мегаполисов, что уж говорить про малые города и сельскую местность. А периодически показываться врачам, даже если нет никаких симптомов, чрезвычайно важно. Чем раньше врачи найдут болезнь и начнут ее лечить, тем больше шансов успешно вылечиться. На ранних стадиях успешно лечится даже онкология, а «простые» болячки можно запустить, они перерастают в хронические.

В прошлом году «Поезда здоровья» объехали 259 сел и деревень в 55 районах, 274 врача обследовали 43 тысячи человек. Полторы тысячи из них направили на госпитализацию и дополнительные обследования, у четырех тысяч нашли подозрения на социально значимые заболевания (злокачественные новообразования, сахарный диабет, туберкулез и сердечно-сосудистые заболевания), у семи тысяч - повышенное артериальное давление, у пяти тысяч - повышенный уровень холестерина. 

Сколько это стоит? 

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Нисколько не стоит, все обследования, анализы и процедуры абсолютно бесплатные. Только приходите! 

Какие документы нужны? 

Вам нужно взять с собой только паспорт и медицинский полис. Предварительно записываться не нужно – прием идет в порядке «живой очереди».

Что делать, если прописан в другом месте?

Прописка не имеет никакого значения, поэтому ничего страшного. Вы можете быть прописаны в Уфе, жить в Ивановке и прийти на прием в Байназарово. Вас примут и помогут!

Как узнать, когда к нам приедут врачи?

Всего «поездов здоровья» в Башкирии 26, они ездят по шести маршрутам. Состав поездов отличается: к примеру, где-то едет окулист и гинеколог, а где-то кардиолог и стоматолог. Узнать график работы ближайшего к вам поезда можно:

Схема движения маршрутов:

  • Белорецкий маршрут: Белорецкий, Учалинский, Абзелиловский, Бурзянский, Баймакский, Зилаирский, Хайбуллинский районы
  • Дуванский маршрут: Салаватский, Кигинский, Белокатайский, Мечетлинский, Дуванский районы
  • Нефтекамский маршрут: Бирский, Мишкинский, Караидельский, Аскинский, Балтачевский, Бураевский, Татышлинский, Янаульский, Краснокамский, Калтасинский, Дюртюлинский, Илишевский районы и город Нефтекамск
  • Октябрьский маршрут: Буздякский, Шаранский, Бакалинский, Туймазинский, Белебеевский, Ермекеевский, Бижбулякский, Миякинский, Альшеевский, Давлекановский районы
  • Стерлитамакский маршрут: Аургазинский, Гафурийский, Ишимбайский, Мелеузовский, Стерлитамакский, Стерлибашевский, Федоровский, Куюргазинский, Кугарчинский, Зианчуринский районы
  • Уфимский маршрут: Архангельский, Кармаскалинский, Уфимский, Иглинский, Нуримановский, Благовещенский, Кушнаренковский, Чекмагушевский, Благоварский, Чишминский районы.
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