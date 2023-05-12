Минздрав Башкирии ответил на главные вопросы о «Поездах здоровья»

Не секрет, что попасть к некоторым врачам очень сложно даже жителям мегаполисов, что уж говорить про малые города и сельскую местность. А периодически показываться врачам, даже если нет никаких симптомов, чрезвычайно важно. Чем раньше врачи найдут болезнь и начнут ее лечить, тем больше шансов успешно вылечиться. На ранних стадиях успешно лечится даже онкология, а «простые» болячки можно запустить, они перерастают в хронические.