В Уфе два водителя предъявили сотрудникам ДПС поддельные права

Первый случай произошёл рано утром, на улице Заки Валиди. 43-летний уфимец за рулем Hyundai Solaris предъявил сотрудникам дорожно-патрульной службы удостоверение, которое, как было установлено позднее при проверке по базе данных, принадлежало другому водителю. Мужчина, предъявивший документы, был лишен прав за пьяное вождение. Следующий случай произошел около полуночи. 32-летний уфимец за рулем автомобиля ВАЗ-2113 был задержан в состоянии алкогольного опьянения. Он предъявил водительское удостоверение на свое имя, однако документ с таким же номером был выдан другому человеку.