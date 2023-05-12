В районах Башкирии заморозки уничтожили до 40% всходов

Ощутимый удар по урожаю нанесли майские морозы. В нескольких районах республики минусовая температура погубила до 40 процентов всходов. По словам министра сельского хозяйства республики Ильшата Фазрахманова, холода привели к повреждению сахарной свеклы, ячменя, рапса и других культур. Как сильно погодные качели навредили будущему урожаю и есть ли риск остаться в этом году без зерна?

Заметно пожелтевшие ростки озимой пшеницы беззащитно колышутся на ветру. В этом году погодные качели сыграли с аграриями злую шутку. Жаркое солнце в начале мая позволило сельскохозяйственным культурам расправить стебли, но тут же ударили ночные морозы.

Наибольший вред заморозки наносят посевам в более поздние фазы развития растений, когда точка роста, или узел кущения, как называют его аграрии, поднимается над поверхностью земли. В такие моменты всходы озимых максимально беспомощны. От минусовой температуры их не может защитить ни снег, ни земля. И хоть лето и сулило богатый урожай, но чрезмерно холодный май свел итоги тяжелого труда почти на нет.

Бакалинский район – как раз из тех, где на посевах особенно сказалась погода. Заморозки подставили серьезную подножку будущему урожаю: по ночам температура доходила до -9. Ни такой весны, ни такого объема пересева не было давно, говорят аграрии.

В некоторых муниципалитетах республики морозы уничтожили до 40 процентов всходов. Большой ущерб понесли хозяйства в Шаранском, Туймазинском, Ермекеевском, Илишевском и Кушнаренковском районах. Заморозки больно ударили и по урожаю, и по фермерскому карману. По предварительным подсчётам, ущерб только хозяйства Мартыновых составил почти 20 миллионов рублей. Хотя информация в реальном времени по-прежнему пополняется и меняется – в худшую сторону.