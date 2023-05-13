По указу Владимира Путина двум супружеским парам из Башкирии вручат госнаграды

Две супружеские пары из Башкортостана удостоились медалей ордена «Родительская слава». Госнаграды вручат Марине и Йылчану Аккойун и Анастасии и Андрею Целых. Указ подписал Президент РФ Владимир Путин.

Данной медалью наградаются родители, которые воспитывают или воспитывали 4 и более детей. На момент вручения награды возраст младшего ребенка не должен быть менее 3 лет.