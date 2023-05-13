В Уфе пропал 12-летний школьник

В Уфе пропал 12-летний Андрей Чистяков. О его исчезновении сообщил поисковый отряд «Барс».
Известно, что школьник пропал накануне, 12 мая. Он вышел из дома и не вернулся. Ранее подросток уже попадал в поле зрение поисковиков и правоохранителей: в начале мая он также ушел из дома.
Приметы: карие глаза, черные волосы, худощавое телосложение, рост – 150 см.
Был одет: черный пиджак, черные джинсы, голубая рубашка, черно-белые кроссовки.
Если вы что-то знаете о местонахождении подростка, сообщите, пожалуйста, по телефонам: 112, 8-937-31-02-112.