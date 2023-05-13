В Уфе прошла экологическая акция «Зеленая Башкирия»

Сегодня в Уфе прошла экологическая акция «Зеленая Башкирия». Местом проведения стал сквер Борцам Революции на улице 50-летия Октября. Здесь высадили саженцы-крупномеры липы. Им порядка 7-8 лет.

Деревья Горзеленхоз привез из специального питомника. Участие в высадке деревьев принял глава администрации столицы Ратмир Мавлиев, сотрудники мэрии и Горзеленхоза. К слову, некоторые новые липы в сквере – именные. В этом году в республике Уфа в числе первых начала высадку деревьев в рамках акции.