Уфимские студенты разработали квадрокоптер для инспекции линий электропередач

Если луч поломался, то в любой момент его открутил, заменил, вставил, закрутил. В других квадрокоптерах, допустим, луч сломался, а у них цельная сборка идет. Придется целый корпус заменять полностью, вытаскивать все комплектующие, проводить пересборку, сажать эти комплектующие уже на новую раму.

Илья Кошманов, студент филиала Уфимского университета науки и технологий в г. Кумертау, автор проекта