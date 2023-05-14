Уфимские студенты разработали квадрокоптер для инспекции линий электропередач

Студенты филиала Уфимского университета науки и технологий разработали квадрокоптер для инспекции линий электропередач. Дрон презентовали в конце апреля в Сочи на Международном фестивале молодежного научно-технического творчества «От винта!». Одно из преимуществ разработки – использовать коптер можно при температурах до минус 20 градусов, а ремонтировать даже в полевых условиях. Сейчас конструкторы намерены доработать корпус, чтобы беспилотный летательный аппарат был защищен от пыли и влаги.
На первый взгляд кажется, что это обычный коптер, как множество других: четыре винта, барометр, GPS-компас, регулятор скорости, аккумулятор и камера. Но дрон имеет ряд особенностей, говорит автор проекта, студент Илья Кошманов. Помимо основной камеры есть дополнительная. Она позволит оператору управлять дроном в ручном режиме, если из строя выйдет система стабилизации аппарата. Кроме того, дрон практичен.
По задумке автора проекта такой коптер предназначен для обследования линий электропередач со всех сторон. Илья отмечает, что в несколько раз сокращаются время и затраты на эту работу. Дрон может летать 30 минут, причем и при температуре минус 20 градусов. Сейчас в команде с Ильей работает другой студент филиала Уфимского университета науки и технологий Матвей Белявцев. На данный момент они занимаются разработкой программного обеспечения, чтобы при помощи тепловизора беспилотник мог автоматически определять дефекты на линиях электропередач
Чинить беспилотник можно и в полевых условиях. Провода на всех узлах соединены между собой конвекторами, а значит, при поломке не нужно их перепаивать, достаточно просто подключить запчасти. Свой коптер студенты из Кумертау презентовали на 18-м Международном фестивале молодежного научно-технического творчества «От винта!» в Сочи. Кроме того, проект получил премию Палатникова в области науки, технологии и инновации.
К слову, студентов университета обучают и управлению коптерами. В частности, тех, кто учится в военно-учебном центре вуза. Все навыки вначале отрабатываются на симуляторе. И только потом студенты приступают к работе с настоящими дронами. Все они – будущие офицеры.
Что касается новой разработки, то сейчас молодые ученые работают еще и над защитой корпуса. Она должен препятствовать проникновению пыли и влаги. Параллельно реализуется другой более масштабный проект.
Сейчас разработчики дронов работают над этим гексакоптером. Это уже промышленный вариант. Пока его также планируют применять для обследования линий электропередач. На нем будет установлен более емкий аккумулятор, поэтому он сможет обследовать десятки километров линий. Кроме того, повысится грузоподъемность. И за счет этого можно будет устанавливать дополнительное оборудование. К примеру, защитные экраны от электромагнитного излучения.