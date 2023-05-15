Башкирия заняла второе место в России по выполнению программы догазификации

Башкортостан занял второе место в рейтинге реализации программы догазификации в России. Тему обсудили сегодня на оперативном совещании под руководством Главы республики.

Согласно программе, газ до границ земельного участка граждан проводят бесплатно. Для более чем 40 тысяч жителей республики появилась возможность провести «голубое топливо» в дом. Заявки от населения продолжают поступать.