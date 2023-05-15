В Уфе экзотические животные содержались в непригодных для них условиях

Специалисты управления выехали на место выставки без предупреждения индивидуального предпринимателя и выявили такие нарушения, как отсутствие постоянного доступа животных к питьевой воде. Кроме этого, животные были обделены вольерами, в которых они могли бы вести подвижный образ жизни. Иными словами они жили в стеснённых условиях. Кроме этого у них не было укрытий, где они могли бы спрятаться от назойливых посетителей. А для хищников не были предусмотрены специальные конструкции — полки, стволы деревьев, по которым они могли бы лазить.