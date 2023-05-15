В Уфе экзотические животные содержались в непригодных для них условиях

Предприниматель из Уфы содержал экзотических животных в экстремальных условиях, сообщили в управлении Россельхознадзора по Башкирии. По данным надзорного ведомства, было установлено, что животные предпринимателя из столицы Башкирии находились в торгово-развлекательном комплексе «Семья».

Фото №1 - В Уфе экзотические животные содержались в непригодных для них условиях

Специалисты управления выехали на место выставки без предупреждения индивидуального предпринимателя и выявили такие нарушения, как отсутствие постоянного доступа животных к питьевой воде. Кроме этого, животные были обделены вольерами, в которых они могли бы вести подвижный образ жизни. Иными словами они жили в стеснённых условиях. Кроме этого у них не было укрытий, где они могли бы спрятаться от назойливых посетителей. А для хищников не были предусмотрены специальные конструкции — полки, стволы деревьев, по которым они могли бы лазить.

Выставка организована в торговом центре, который является местом розничной торговли и оказания услуг общественного питания, что не допускает содержание и использование животных в культурно-зрелищных целях. 11 мая 2023 года управлением индивидуальному предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований действующего законодательства.

пресс-служба Россельхознадзора по РБ

Фото:управление Россельхознадзора по Башкирии

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