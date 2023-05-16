В Уфе вторичное жилье подешевело на 2%

В апреле текущего года отмечается снижение стоимости жилья на вторичном рынке в башкирской столице. Средняя стоимость квартиры в Уфе составила 5,5 млн рублей, что на 1,8% ниже, чем в марте этого года года. Средняя стоимость одного квадратного метра выросла на 0,5% и достигла 103,2 тысяч рублей.