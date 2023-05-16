В Уфе вторичное жилье подешевело на 2%

В апреле текущего года отмечается снижение стоимости жилья на вторичном рынке в башкирской столице. Средняя стоимость квартиры в Уфе составила 5,5 млн рублей, что на 1,8% ниже, чем в марте этого года года. Средняя стоимость одного квадратного метра выросла на 0,5% и достигла 103,2 тысяч рублей.
В апреле в России оживился рынок недвижимости, что сказалось на росте цен и количестве сделок. Из 70 регионов, которые попали в обзор экспертов, стоимость одного квадратного метра на вторичном рынке выросла в 60 субъектах, в девяти — уменьшилась, в одном регионе осталась прежней.
Заметное подорожание наблюдается в Кирове (+8,6%),
Магнитогорске (+7,6%), Симферополе (+7,6%) и Чебоксарах (+7,3%). Снижение стоимости на вторичное жилье наблюдается в
Самаре (-4,2%), Владивостоке (-3,4%), Махачкале (-3,2%), Уфе (-1,8%).