Бойцам из Башкирии в зону СВО доставили гумпомощь от Союза предпринимателей республики

Штаб волонтеров Союза предпринимателей Башкортостана передал мобилизованным бойцам из Кармаскалинского и Архангельского районов гуманитарный груз прямо на передовую.

Красная разметка и конусы. Нередко по маршруту автомобиля с гуманитарной помощью бойцам из Башкортостана приходится проезжать в зоне строительных работ. После вхождения региона в состав России здесь полным ходом обновляются дороги. Параллельно с ремонтом обновляется и инфраструктура.

Теплая встреча земляков. Здесь расположен полк, составленный из мобилизованных из Башкирии. Штаб волонтеров Союза предпринимателей республики подготовил для ребят из Кармаскалинского и Архангельского районов много посылок.

Времени для разгрузки немного. Впереди еще несколько десятков километров пути. Дорогу показывает боец из Башкортостана. Из соображений безопасности башкирские воины рекомендовали воздержаться от продвижения на передовую. Автомобили с гуманитарным грузом и журналистами въезжают в Северодонецк. Развалины зданий свидетельствуют о том, насколько тяжелые здесь шли бои. А этот танк был спрятан противником среди жилых домов.

Местные жители стали постепенно возвращаться в свои дома. Водопроводная и электрическая сети работают, жить можно, говорят они. Основная часть разгрузки прошла здесь, в городе. Из машины в машину перегружали бойцам из Башкортостана, передавали все необходимое оборудование, инструменты, маскировочные сети. Посылки собирали предприниматели вместе с простыми жителями.