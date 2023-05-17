В Иглино из Уфы будет ездить новый автобус

Из Уфы в Иглино запустили новый автобус. Он будет ездить по 165-у маршруту.
Как сообщили в «Башавтотрансе», автобус будет отъезжать с остановки «Колхозный рынок» в Черниковке.
Далее мы опубликуем полный график движения автобуса.
График работы — ежедневно. По будням он станет покидать столицу в 07-00, 07-12, 07-24, 07-36, 08-00, 08-15, 08-30, 08-45, 09-00, 09-20, 09-40, 10-00, 10-20, 10-40, 11-00, 11-20, 11-40, 12-00, 12-15, 12-30, 12-45, 13-00, 13-15, 13-30, 13-50, 14-10, 14-30, 14-50, 15-10, 15-28, 15-44, 16-00, 16-15, 16-27, 16-39, 16-51, 17-03, 17-15, 17-30, 17-45, 18-00, 18-20, 18-40, 19-00, 19-20, 19-50, 20-20, 20-50, 21-20, остановку «ул. Якутова» в Иглино — в 05-54, 06-07, 06-20, 06-30, 06-40, 06-50, 07-04, 07-18, 07-32, 07-46, 08-00, 08-14, 08-28, 08-42, 08-56, 09-10, 09-25, 09-40, 09-58, 10-16, 10-34, 10-52, 11-10, 11-28, 11-46, 12-04, 12-22, 12-40, 13-00, 13-20, 13-40, 13-58, 14-14, 14-30, 14-46, 15-05, 15-25, 15-45, 16-00, 16-15, 16-30, 16-45, 17-00, 17-20, 17-40, 18-00, 18-30, 19-00, 19-30, 20-00.
График работы автобуса в выходные — 07-30, 08-00, 08-25, 08-50, 09-15, 09-40, 10-05, 10-35, 11-05, 11-35, 12-05, 12-35, 13-05, 13-30, 14-00, 14-30, 15-00, 15-30, 16-00, 16-30, 16-55, 17-15, 17-35, 17-55, 18-15, 18-35, 18-55, 19-20, 19-45, 20-15, 20-45, 21-20 и 06-15, 06-45, 07-10, 07-35, 08-00, 08-25, 08-50, 09-20, 09-50, 10-20, 10-50, 11-15, 11-40, 12-00, 12-20, 12-40, 13-00, 13-20, 13-40, 14-00, 14-25, 14-50, 15-15, 15-43, 16-13, 16-43, 17-15, 17-50, 18-25, 18-55, 19-30, 20-05 соответственно.