В Уфе на ярмарке «Китап-байрам» состоятся кинопоказы под открытым небом

Кроме главной сцены, показы пройдут и в национальной юрте на территории перед БГПУ им. М. Акмуллы. Там можно будет посмотреть кинокартины, мультфильмы и видеофильмы по мотивам башкирских эпосов, сказок, легенд, оҙон көй. График показов: 26 мая в 12:00, 17:00 и 18:00; 27 мая в 20:00; 28 мая в 17:00 и 18:00 часов.