В Уфе на ярмарке «Китап-байрам» состоятся кинопоказы под открытым небом

В Уфе состоятся кинопоказы под ночным небом. Они пройдут в рамках международной книжной ярмарки «Китап-байрам», сообщает Минкульт Башкирии.

Фото №1 - В Уфе на ярмарке «Китап-байрам» состоятся кинопоказы под открытым небом

Все три дня фестиваля - с 26 по 27 мая - уфимцев и гостей города ждет насыщенная культурная программа. Так, на Советской площади будет организован кинопоказ фильмов, в основе которых лежит литературное произведение.

На главной сцене Советской площади запланировано три показа под открытым небом. 26 мая  уфимцы и гости города смогут посмотреть  фильм «Судьба человека»  по мотивам одноименного рассказа Михаила Шолохова (1959, режиссёр Сергей Бондарчук), 27 мая - фильм производства киностудии «Башкортостан» «Отряд Таганок» по повести Мустая Карима (2021, режиссёр Айнур Аскаров), 28 мая - экранизацию повести Александра Грина «Алые паруса» (1961, режиссёр - Александр Птушко). Начало показов в 20:00 часов.

- По качеству изображения и звука кинотеатр под открытым небом не будет уступать обычным кинотеатрам города. Более того, свежий воздух, добрые отечественные фильмы и неповторимая атмосфера обновленной площади заставят забыть о суете будничных дней. Ждем уфимцев и гостей города на наших показах,- прокомментировал  директор киностудии «Башкортостан» Юнир Аминев.

Кроме главной сцены, показы пройдут и в национальной юрте на территории перед БГПУ им. М. Акмуллы. Там можно будет посмотреть кинокартины, мультфильмы и видеофильмы по мотивам башкирских эпосов, сказок, легенд, оҙон көй. График показов: 26 мая в 12:00, 17:00 и 18:00;  27 мая в 20:00; 28 мая в 17:00 и 18:00 часов.

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