В Уфе этим летом будут работать 10 пляжей

Пока же уфимские водолазы в преддверии купального сезона проводят обследование дна и его очистку на всех «официальных» пляжах. Это делается для того, чтобы отдыхающие не поранились о стекло, камни, коряги, другой бытовой мусор, который принесло половодье или же выбросили люди.