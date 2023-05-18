В Уфе этим летом будут работать 10 пляжей

В Уфе в этом году откроют 10 пляжей. В городе практически завершены все подготовительные работы к купальному сезону, который начнется в начале лета.

Фото №1 - В Уфе этим летом будут работать 10 пляжей

 По словам начальника управления гражданской защиты Уфы Рафаэля Ахметова, официальные пляжи также будут оборудованы специальными подходами и спусками к воде для маломобильных граждан.

Пока же уфимские водолазы в преддверии купального сезона проводят обследование дна и его очистку на всех «официальных» пляжах. Это делается для того, чтобы отдыхающие не поранились о стекло, камни, коряги, другой бытовой мусор, который принесло половодье или же выбросили люди.

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