В Уфе этим летом будут работать 10 пляжей

В Уфе в этом году откроют 10 пляжей. В городе практически завершены все подготовительные работы к купальному сезону, который начнется в начале лета.
По словам начальника управления гражданской защиты Уфы Рафаэля Ахметова, официальные пляжи также будут оборудованы специальными подходами и спусками к воде для маломобильных граждан.
Пока же уфимские водолазы в преддверии купального сезона проводят обследование дна и его очистку на всех «официальных» пляжах. Это делается для того, чтобы отдыхающие не поранились о стекло, камни, коряги, другой бытовой мусор, который принесло половодье или же выбросили люди.