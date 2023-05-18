В Башкирии началась новая республиканская программа по ремонту дорог

В Башкирии стартовал масштабный ремонт дорог. Он будет производиться в рамках региональной программы по ремонту «фонящих» дорог. На эти цели глава Башкирии Радий Хабиров поручил выделить дополнительно 4 млрд рублей. Эти средства пойдут на реконструкцию и строительство дорожного полотна, которое больше всего вызывает недовольство у жителей республики.
Как пояснили «Башинформу» в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства республики, участки дорог, которые отремонтируют по новой региональной программе в первую очередь, выбирали исходя из количества жалоб от населения.
Так, работы начались в Аскинском и Белебеевском районах. Подрядные организации планируют отремонтировать 13 км дороги Явгильдино – Щучье озеро и 11 км дороги Глуховская – Знаменка.
Трасса Явгильдино – Щучье озеро соединяет три населенных пункта – Явгильдино, Аскино и Щучье озеро. Здесь планируется отремонтировать гравийное покрытие с использованием новых материалов и технологий. Жителям городов с ровными заасфальтированными дорогами, скорее всего, трудно будет понять и разделить радость сельчан от данной новости. Но местные жители, которые долгие годы ездили по бездорожью, довольны решением об отсыпке щебенки. Тем более новые технологии позволяют сделать такую дорогу прочной и долговечной. Отсыпают не просто щебенкой, а перемешав ее со специальной связующей смесью, которая делает покрытие крепче. На выполнение работ выделено 174 млн рублей.
В Белебеевском районе начали ремонт асфальтированного участка Глуховская – Знаменка протяженностью 11 км. Объем финансирования составил 210 млн рублей. К слову, Глава Башкирии просил просчитывать экономическую выгоду ремонта выбранных участков.
Крупнейшим проектом по данной программе можно назвать модернизацию 47 км автодороги Сибай – Акъяр в Баймакском и Хайбуллинском районах. В 2023 году планируют обновить 24 км трассы, а полностью завершить работы в 2024 году. Всего на эти цели направят 584 млн рублей.
Ещё 343 млн выделят на ремонт участков автодороги Стерлитамак – Раевский протяжённостью 16 км, ремонт которых не проводили больше 20 лет.
Кроме того, 195 млн направят на то, чтобы привести в порядок трассу Курасково – Нурлино – Арсланово в Уфимском районе, 162 млн рублей – на участок Четырман – Верхний Чат в Янаульском районе, а 159 млн рублей – на дорогу Мещегарово – Турнали – Мурсалимкино в Салаватском районе.
В перечень «фонящих» вопросов также включили завершение реконструкции 40 км трассы Бирск – Тастуба – Сатка, ремонт подъездных дорог к садовым товариществам и малым населённым пунктам.
Всего в этом году в республике будут отремонтированы и реконструированы автодороги общей протяженностью порядка 181 км в 16 муниципальных образованиях республики, в том числе почти 116 км - с асфальтобетонным покрытием и 65 км - с щебеночным покрытием.
Новость о запуске республиканской программы жители региона восприняли позитивно. Наряду с жалобами на состояние проезжих частей в систему «Иницидент менеджмент» стали поступать и слова благодарности.
Добавим, что, по данным исследования РИА «Рейтинг», в 2022 году Башкирия по качеству дорог заняла в Приволжском федеральном округе третье место. В исследовании говорится, что 62% проезжих частей соответствуют нормативам. Как правило, состояние федеральных трасс и основных республиканских магистралей не вызывают вопросов. Их качество нередко отмечают и гости региона.