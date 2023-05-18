В Башкирии началась новая республиканская программа по ремонту дорог

Трасса Явгильдино – Щучье озеро соединяет три населенных пункта – Явгильдино, Аскино и Щучье озеро. Здесь планируется отремонтировать гравийное покрытие с использованием новых материалов и технологий. Жителям городов с ровными заасфальтированными дорогами, скорее всего, трудно будет понять и разделить радость сельчан от данной новости. Но местные жители, которые долгие годы ездили по бездорожью, довольны решением об отсыпке щебенки. Тем более новые технологии позволяют сделать такую дорогу прочной и долговечной. Отсыпают не просто щебенкой, а перемешав ее со специальной связующей смесью, которая делает покрытие крепче. На выполнение работ выделено 174 млн рублей.