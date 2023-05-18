В Янауле состоялся показ документального фильма о Герое России Игоре Насибуллине

БСТ готовит цикл документальных фильмов о защитниках Отечества – уроженцах республики, совершивших героические подвиги в ходе специальной военной операции. Один из них посвящен Игорю Насибуллину. В Янауле, на родине героя, состоялся показ документального фильма о нем.